Il paternese Attilio Lombardo rieletto alla guida della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania
Il paternese Attilio Lombardo rieletto alla guida della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania
Il paternese Attilio Lombardo è stato rieletto alla guida della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania per il biennio 2026/2028.
Un incarico di rilievo in una fase particolarmente delicata per il settore, segnata dalla transizione digitale, dalle nuove normative europee e dalla necessità di rilanciare la competitività delle imprese.
Tra le priorità indicate dal presidente figurano il rafforzamento dell’accesso al credito per le PMI, la riduzione dei tempi burocratici e la promozione di strumenti finanziari innovativi, come i minibond e la finanza sostenibile.
Prevista anche l’attivazione di tavoli tecnici con intermediari e confidi, oltre al potenziamento di un osservatorio su credito e assicurazioni nel territorio etneo.
Spazio, infine, a formazione e innovazione, con collaborazioni con università e realtà del fintech.
«Sapremo rafforzare il ruolo della nostra Sezione a tutela delle imprese e dello sviluppo del territorio», ha dichiarato Lombardo.