“La Deposizione” incanta Roma: l’opera del paternese Forte resta nella Cappella della Resurrezione

Si conclude con un importante riconoscimento artistico e spirituale l’ultima esperienza del pittore paternese Alessandro Forte. Ieri è stata celebrata la benedizione del quadro “La Deposizione”, già esposto presso la Chiesa degli Artisti, che da questo momento non farà più ritorno a Paternò.

L’opera è stata definitivamente collocata nella Cappella della Resurrezione a Roma, dove entrerà a far parte in modo stabile del patrimonio artistico e devozionale del luogo.

Grande entusiasmo da parte del parroco Don Fabrizio Gatta e di tutta la comunità parrocchiale, che hanno accolto il dipinto con apprezzamenti e parole di stima. Il sacerdote ha definito l’opera di Forte “di chiaro stile caravaggesco”, sottolineandone l’intensità espressiva e la profondità emotiva.

Un riconoscimento che non si ferma qui: proprio alla luce dell’impatto suscitato da “La Deposizione”, all’artista paternese è stata già commissionata una nuova opera, questa volta dedicata al tema della Resurrezione di Gesù.

Un traguardo significativo per Alessandro Forte e motivo di orgoglio anche per la comunità di Paternò, che vede uno dei suoi artisti affermarsi in un contesto di rilievo nazionale.