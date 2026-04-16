🔴 Paura nel centro storico di Paternò: irruzione in casa e aggressione, arrestato

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito di un’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Paternò, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l’emissione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CASTELLI Antonio, 40enne del posto, in relazione alla commissione di una rapina in abitazione, perpetrata nel giugno scorso a Paternò.

Le risultanze investigative, pur in una fase in cui non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti e ferma restando la presunzione d’innocenza valevole fino a sentenza definitiva di condanna, hanno infatti permesso di individuare il CASTELLI, come colui che, nella notte tra il 06 ed il 07 giugno 2025, prima si sarebbe introdotto all’interno di un’abitazione del centro storico, riuscendo ad impossessarsi di un borsello e, poi, avendo cagionato rumori tali da svegliare il proprietario della medesima abitazione, lo avrebbe aggredito pur di guadagnare la fuga.

Proprio le dichiarazioni della vittima hanno permesso di orientare le indagini consentendo di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuarne il presunto autore e conseguenzialmente di richiedere un provvedimento custodiale nei confronti del suindicato indagato, concesso dal G.I.P. con l’emissione di una ordinanza di arresti domiciliari, poi eseguita dai Carabinieri della locale Stazione.