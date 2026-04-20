Camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante lo sciopero dei tir

Tragedia nel Casertano durante la protesta dei Tir: un camionista è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante.

Il conducente della vettura si è fermato. Denunciato da Polstrada.



La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato

(ANSA).

