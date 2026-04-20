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Camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante lo sciopero dei tir

Camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante lo sciopero dei tir

A cura di Luigi Saitta
20 aprile 2026 12:44
Camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante lo sciopero dei tir -
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Tragedia nel Casertano durante la protesta dei Tir: un camionista  è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante.

Il conducente della vettura si è fermato. Denunciato da Polstrada.

La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato

(ANSA).

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