PATERNÓ 10000 EURO DI MULTA A RUMENI E DENUNCE, ACQUA E LUCE GRATIS E MEZZO NON IN REGOLA

Blitz della Polizia Municipale stamane a Paternò, che ha permesso di scovare tre soggetti, poco avvezzi al rispetto della legge. Tutto è partito da un servizio di controllo in zona Falcone e Borsellino, dove un furgone è stato ripreso dalle telecamere mentre buttava rifiuti speciali, e in particolare tubi in polietilene.

La polizia locale è riuscita a prendere la targa e risalire all'intestatario del mezzo. Giunti sul luogo, hanno constatato che il furgone era privo di copertura assicurativa, e oltre a ciò, hanno notato le luci accese nell'abitazione, nonostante il contatore staccato.

A seguito di ciò, hanno fatto intervenire i tecnici Enel, che hanno riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica, sia nell'abitazione della proprietaria del furgone, sia nell'appartamento di sopra residenza del fratello. Ma non solo, oltre alla luce, si è scoperto che i due erano allacciati abusivamente anche alla rete idrica, per questo sono intervenuti anche i tecnici Ama.

Infine a completare il quadro, il compagno della signora, risultato essere l'autista del furgone che scaricava i rifiuti, era anche senza patente.

I tre oltre alle normali denunce, hanno preso anche diverse sanzioni per un totale di 10 mila euro, e il sequestro del furgone, a questi vanno aggiunti le spese di Enel e Ama, del calcolo dei consumi non pagati. Altri controlli della polizia locale di Paternó sono previsti nei prossimi giorni.