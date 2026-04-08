A19, tir precipita da un cavalcavia al bivio Mulinello: ferito il conducente, autostrada chiusa verso Enna

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Intorno alle ore 18:45, i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono intervenuti al chilometro 130, nei pressi del bivio di Mulinello, dove un tir che trasportava acqua, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un cavalcavia.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere. Successivamente è stato affidato al personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento urgente in ospedale tramite elisoccorso.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale ANAS, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: l’autostrada A19, in direzione Enna, risulta attualmente chiusa alla circolazione.

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