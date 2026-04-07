Paternò, il cane fa i bisogni davanti al portone in via Po': protestano i residenti (FOTO)
Paternò, il cane fa i bisogni davanti al portone in via Po': protestano i residenti (FOTO)
Scoppia la rabbia a Paternò, in via Po, dove alcuni residenti denunciano una situazione che si ripeterebbe ormai da tempo davanti al loro portone.
Come si vede nella foto acquisita da una telecamera di videosorveglianza, un uomo porta il proprio cane fuori e, durante la passeggiata, l’animale fa i bisogni proprio davanti all’ingresso dell’abitazione.
Il problema, secondo quanto segnalato alla redazione di 95047, sarebbe la mancata pulizia dopo l’episodio, con la scena che si ripeterebbe più volte nel tempo, creando disagi alle quattro famiglie che vivono nello stabile.
“Abbiamo raggiunto il limite – raccontano – ogni volta la stessa situazione davanti casa. Non è più tollerabile”.
Nell’immagine si nota il cane mentre defeca lungo il marciapiede, a pochi passi dal portone, mentre il proprietario resta accanto.
Una vicenda che riaccende il tema del rispetto degli spazi comuni e del senso civico.
“Essere civili dovrebbe essere la base – spiegano – ma purtroppo inciviltà e menefreghismo sono ancora troppo diffusi”.
I residenti chiedono maggiore attenzione e rispetto, ricordando che raccogliere i bisogni del proprio animale è un dovere oltre che una regola di convivenza civile.
Non si tratta di un caso isolato: segnalazioni simili continuano ad arrivare da diverse zone della città.
📩 Segnalazioni anche anonime su WhatsApp: 393 9504777