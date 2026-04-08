PATERNO’, CONTROLLI A TAPPETO: POLIZIA E MUNICIPALE IN AZIONE, MULTE E SEQUESTRO
PATERNO’, CONTROLLI A TAPPETO: POLIZIA E MUNICIPALE IN AZIONE, MULTE E SEQUESTRO
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Paternò, controlli straordinari in centro: multe e un veicolo sequestrato
Operazione congiunta nel territorio di Paternò nella giornata di oggi, martedì 7 aprile 2026. La Polizia di Stato insieme alla Polizia Municipale ha effettuato una serie di controlli mirati al rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione ai veicoli privi di copertura assicurativa.
L’attività si è concentrata in diverse zone della città, tra cui Corso Italia, Largo Assisi, via Emanuele Bellia, via Vittorio Emanuele e via Scala Vecchia, punti nevralgici della viabilità cittadina.
I numeri dell’operazione
Nel corso dei controlli sono stati:
92 soggetti identificati
38 veicoli controllati
6 verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 1.600 euro di sanzioni
1 veicolo sequestrato perché privo di assicurazione
Nel corso dell’operazione è stato inoltre controllato anche un esercizio pubblico con annessa sala giochi, verificando tutte le autorizzazioni amministrative e contabili.
Controlli anche nei prossimi giorni
Le attività, coordinate dal Comando della Polizia Municipale guidato dal comandante Giovanni Rizzo, proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre zone della città.
L’obiettivo resta quello di aumentare la sicurezza stradale e contrastare comportamenti irregolari, soprattutto in ambito assicurativo e di rispetto delle norme del Codice della Strada.