Ultimatum all'Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà stanotte

Nuova escalation nello scenario internazionale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato parole durissime contro Teheran, parlando apertamente di possibili conseguenze devastanti.

In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, Trump ha dichiarato: «Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata indietro», aggiungendo però di non augurarsi che ciò accada, pur ritenendolo uno scenario probabile. Parole che hanno immediatamente fatto il giro del mondo, alimentando timori su un possibile peggioramento del conflitto.

Il presidente ha poi ipotizzato un possibile cambio di regime in Iran, parlando di “menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate” che potrebbero portare a qualcosa di “rivoluzionariamente meraviglioso”. Ha definito la situazione attuale come uno dei momenti più cruciali della storia contemporanea, concludendo con un messaggio rivolto al popolo iraniano.

Le dichiarazioni arrivano dopo precedenti minacce di colpire le infrastrutture iraniane nel caso in cui Teheran non accettasse un accordo per porre fine alla guerra. Trump aveva persino parlato della possibilità di “far saltare tutto in aria e impadronirsi del petrolio”.

Intanto, una prima risposta da parte iraniana sembra essere arrivata. Secondo quanto riportato dal Tehran Times, nel pomeriggio di martedì l’Iran avrebbe deciso di interrompere tutti i canali di comunicazione diplomatici, diretti e indiretti, con gli Stati Uniti, sospendendo ogni scambio di messaggi.

La decisione giunge a poche ore da nuovi raid americani sull’isola di Kharg Island, nel Golfo Persico, considerata strategica per l’esportazione di petrolio iraniano.

Il clima resta estremamente teso e la comunità internazionale guarda con preoccupazione agli sviluppi delle prossime ore, temendo un’escalation che potrebbe avere conseguenze globali.