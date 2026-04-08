Paternò, incontro in Comune: Confcommercio rilancia su parcheggi, legalità e sviluppo economico

Un importante momento di confronto per il futuro economico del territorio si è svolto a Paternò, dove il Presidente di Confcommercio provinciale, Pietro Agen, insieme al presidente di Confcommercio Paternò, Francesco Faro, hanno incontrato il Commissario del Comune, dott. Santi Giuffrè.

Nel corso dell’incontro sono state presentate una serie di istanze finalizzate al rilancio del tessuto economico locale, con particolare attenzione a temi strategici per lo sviluppo della città.

Tra gli argomenti affrontati: la riqualificazione e rivitalizzazione urbana, il miglioramento del sistema dei parcheggi, il rispetto della legalità e il contrasto all’abusivismo commerciale, elementi fondamentali per garantire condizioni favorevoli alle imprese e una maggiore attrattività del territorio.

Positivo il riscontro emerso dal confronto: è stata infatti registrata una piena sintonia tra le istanze presentate da Confcommercio Paternò e la visione del Commissario, che ha mostrato attenzione e disponibilità sui temi sollevati.

Confcommercio ribadisce così il proprio impegno nel rappresentare le esigenze delle imprese e nel promuovere azioni concrete per lo sviluppo economico e commerciale del territorio.