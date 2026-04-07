Paternò, buio totale da giorni: viale Libertà, via Tasso e altre vie senza illuminazione

PATERNÒ – Continua l’allarme illuminazione in diverse zone della città. Da almeno un paio di giorni interi quartieri risultano al buio, con forti disagi per residenti e automobilisti.

Le prime segnalazioni riguardano viale Libertà, nella zona alle spalle della villa comunale, e diverse vie limitrofe come via Reggio e via Montecarlo, dove la visibilità nelle ore serali è praticamente nulla.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori segnalazioni da un’altra area della città:

👉 “Volevo segnalare che da diversi giorni nella zona via Torquato Tasso, via Ludovico Ariosto, via Petrarca, via Boccaccio ecc. la luce della strada è spenta, con tutti i disagi e i pericoli che ciò comporta”, racconta un residente.

Una situazione che sembra quindi estesa e che sta creando crescente preoccupazione tra i cittadini. Il buio totale, infatti, rende difficoltosa la circolazione e aumenta il rischio di incidenti, oltre a generare un senso di insicurezza.

Al momento non è chiaro se si tratti di un guasto diffuso alla rete o di problemi agli impianti di illuminazione pubblica.

I residenti chiedono un intervento urgente per il ripristino della luce e il ritorno alla normalità.

👉 Se anche tu hai segnalazioni, foto o video dalla tua zona, inviaci tutto su WhatsApp al 393 9504777 (anche in forma anonima).