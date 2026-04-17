Paternò in lutto, addio a Nino Corsaro: storico imprenditore del pane, aveva 89 anni

PATERNO’ – Un pezzo di storia della panificazione locale se ne va. È morto all’età di 89 anni Nino Corsaro, fondatore del noto panificio Forno Cama e figura molto conosciuta e stimata in città.

Corsaro ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel settore della panificazione a Paternò, portando avanti con passione e dedizione un’attività che è diventata negli anni simbolo di tradizione e qualità. Il suo lavoro e il suo impegno hanno lasciato un segno profondo nella comunità, contribuendo a costruire una realtà imprenditoriale solida e apprezzata.

Accanto a lui, per tutta la vita, la moglie Anna Morabito. Lascia i figli Adriano, Marilù, Enrico, Daniela e Luca, ai quali in queste ore si stringe l’affetto di parenti, amici e di quanti lo hanno conosciuto.

I funerali si terranno oggi alle ore 16:30 presso la chiesa Spirito Santo.

La redazione di 95047.it esprime cordoglio alla famiglia Corsaro per la perdita.