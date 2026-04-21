Belpasso. Lancia la droga dalla finestra: scoperto e arrestato dai Carabinieri

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto un 26enne domiciliato a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività trae origine da specifici sviluppi investigativi che hanno consentito di ritenere che presso l’abitazione dell’indagato potesse essere detenuta sostanza stupefacente, motivo per cui i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

Giunti presso l’appartamento, i Carabinieri hanno notato dall’esterno che il giovane che, alla loro vista, stava tentando di disfarsi di alcune dosi lanciandole dalla finestra del bagno, gesto documentato anche attraverso sistemi di osservazione aerea in dotazione ai militari dello squadrone cacciatori.

Subito, quindi, una squadra di militari ha recuperato i quattro involucri fatti cadere in terra, scoprendo che contenevano eroina per un peso complessivo di quasi 40 grammi.

Nel frattempo, gli altri Carabinieri hanno dato il via alla perquisizione dentro casa, scovando una dose di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 140 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre la sostanza stupefacente sarà trasmessa ai laboratori competenti per le analisi qualitative e quantitative.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 26enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.