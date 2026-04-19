Paternò, scassi a raffica: colpite pizzerie, bar e paninoteche

È allarme scassi per gli esercizi commerciali di Paternó, dopo quanto avvenuto nelle ultime notti.

Infatti sono almeno quattro le attività commerciali scassinate anche se I ladri hanno raccolto un magro bottino.

La prima notte, sono stati presi di mira una pizzeria e una paninoteca poste in zone centrali del paese. I ladri in entrambe le attività, hanno forzato una porta per entrare e mettere a segno il colpo.

Stesso modus operandi anche nella notte successiva. Stavolta ad essere presi di mira, sono stati due bar posti in zone periferiche del paese.

Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternó, per cercare di risalire agli autori dei furti.