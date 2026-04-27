I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno dell'ospedale dismesso "Santo Bambino"
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno dell'ospedale dismesso "Santo Bambino"
A cura di Luigi Saitta
27 aprile 2026 23:03
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nella serata di oggi per un incendio sviluppatosi all'interno dell'ospedale Santo Bambino, non più in attività, nel quartiere Antico Corso a Catania.
Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio, sprigionatosi al piano terra dello stabile, dove erano depositate masserizie varie.
A supporto sono state inviate un'autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale del Comando.
Non risulta ci fossero persone presenti all'interno della struttura.
In corso di accertamento le cause dell'incendio.