Paternò, crolla la croce sulla scalinata storica: vento sotto accusa, ma resta il dubbio

PATERNO’ – Un risveglio amaro per la città: una delle tre croci in legno, quella centrale, posizionate ai piedi della Chiesa Madre, è crollata durante la notte sulla scalinata settecentesca della collina storica.

L’episodio si sarebbe verificato nelle ore notturne, probabilmente mentre sulla zona soffiavano forti raffiche di vento che da ieri sera interessano il territorio. Proprio il vento è, al momento, l’ipotesi più accreditata, ma non si escludono altre possibili cause.

Le croci erano state collocate come da tradizione in occasione della Quaresima e della Settimana Santa, diventando come ogni anno un simbolo visibile e sentito per la comunità.

Il cedimento della croce centrale ha attirato l’attenzione di diversi cittadini già dalle prime ore del mattino, con segnalazioni e foto che hanno iniziato a circolare rapidamente.

Resta ora da chiarire con esattezza cosa abbia provocato il crollo: se le forti raffiche siano state determinanti o se vi siano stati altri fattori, come eventuali problemi strutturali.