Paternò, giochi per bambini distrutti e vandalizzati in piazza Don Pino Puglisi

Una segnalazione che riaccende l’attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche della città. In piazza don Pino Puglisi a Paternò, l’area giochi destinata ai bambini si presenta oggi in uno stato di evidente degrado.

A denunciarlo sono alcuni cittadini che hanno inviato alla redazione foto e segnalazioni per evidenziare la situazione.

Giochi danneggiati e rifiuti nell’area

Dalle immagini si nota come diversi giochi risultino danneggiati o addirittura distrutti, con parti in plastica rotte e pezzi sparsi a terra. Alcune strutture presentano anche scritte vandaliche, mentre attorno all’area si trovano rifiuti e bottiglie abbandonate.

Una condizione che rende lo spazio poco sicuro e poco decoroso, soprattutto considerando che si tratta di un’area pensata per i più piccoli.

La richiesta dei cittadini

Chi ha segnalato la situazione chiede un intervento di pulizia e manutenzione per restituire decoro e sicurezza alla piazza.

L’auspicio è che l’area giochi possa essere ripristinata e resa nuovamente fruibile per le famiglie e per i bambini che frequentano la zona.

Un luogo che dovrebbe essere di aggregazione

Le piazze e le aree giochi rappresentano luoghi importanti di socialità e crescita per i più piccoli. Proprio per questo molti cittadini chiedono maggiore attenzione e cura per questi spazi pubblici, affinché possano essere vissuti in sicurezza.

La segnalazione arriva quindi con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti e riportare decoro in uno spazio che dovrebbe essere dedicato al gioco e alla serenità dei bambini.