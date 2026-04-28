🔴 ULTIM’ORA – CAMION RIBALTATO SULLA A19 CATANIA-PALERMO NEI PRESSI DI GERBINI: SOCCORSI SUL POSTO
🔴 ULTIM’ORA – CAMION RIBALTATO SULLA A19 CATANIA-PALERMO NEI PRESSI DI GERBINI: SOCCORSI SUL POSTO
A cura di Luigi Saitta
28 aprile 2026 10:52
PATERNO’ (CT) – Incidente nella mattinata di oggi, 28 aprile 2026, intorno alle ore 10:30, lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo, in territorio di Paternò.
Secondo le prime informazioni, un camion si sarebbe ribaltato poco prima dello svincolo di Gerbini, in direzione Catania.
Al momento non sono ancora chiari i dettagli della dinamica né se vi siano feriti. Sul posto si stanno dirigendo i soccorsi e le forze dell’ordine.
L’incidente sta causando forti rallentamenti e disagi alla circolazione, con traffico in aumento lungo il tratto interessato.
🔴 Notizia in aggiornamento