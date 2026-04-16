🔥 ULTIM'ORA CATANIA, INCENDIO A PICANELLO: FIAMME IN UNA BOTTEGA, ALTA COLONNA DI FUMO NERO VISIBILE DA LONTANO
🔥 CATANIA, INCENDIO A PICANELLO: FIAMME IN UNA BOTTEGA, ALTA COLONNA DI FUMO NERO VISIBILE DA LONTANO
CATANIA – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi nel quartiere Picanello, dove un incendio è divampato all’interno di una bottega artigianale. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un’attività che realizza sistemi per divani.
Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco per contenere il rogo e a mettere in sicurezza l’area.
Dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, che ha attirato l’attenzione di numerosi residenti.
Al momento non si hanno informazioni su eventuali feriti o persone coinvolte.
Le cause dell’incendio restano da chiarire.
🔴 Articolo in aggiornamento