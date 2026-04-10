Paternò, una mamma denuncia: ‘Parco del Sole pericoloso per i bambini’ (FOTO

Paternò, una mamma denuncia: ‘Parco del Sole pericoloso per i bambini’ (FOTO

PATERNO’ – Arriva in redazione una segnalazione che riguarda il Parco del Sole, una delle principali aree verdi frequentate da famiglie e bambini in città.

Secondo quanto riferito da una cittadina, la zona giochi verserebbe in condizioni di degrado tali da rappresentare un potenziale rischio per i più piccoli.

Le criticità segnalate

Nel dettaglio, vengono evidenziati diversi problemi legati allo stato delle strutture e della pavimentazione.

Il tappeto antitrauma, fondamentale per attutire eventuali cadute, risulta in più punti danneggiato e sollevato, con parti mancanti che lasciano scoperta la base sottostante.

Anche l’area delle altalene presenterebbe criticità: il terreno appare sconnesso, con presenza di radici affioranti e pietre che potrebbero causare inciampi o cadute.

Strutture usurate e deteriorate

Ulteriori segnalazioni riguardano le rampe in legno, che risultano deteriorate, con parti rovinate e punti potenzialmente pericolosi.

La giostra girevole, inoltre, presenterebbe anomalie strutturali e spazi non perfettamente aderenti alla pavimentazione, con possibili rischi durante l’utilizzo.

La testimonianza

Chi ha inviato la segnalazione racconta di aver vissuto momenti di preoccupazione durante un pomeriggio al parco:

> “È stato un continuo stato di allerta, tra buche e strutture danneggiate. Non è una situazione sicura per i bambini.”

Richiesta di intervento

Alla luce di quanto segnalato e documentato anche attraverso alcune fotografie, viene chiesto un intervento da parte degli enti competenti per verificare lo stato dell’area e procedere con eventuali lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

Il Parco del Sole rappresenta un punto di riferimento importante per la città e la sicurezza dei più piccoli resta una priorità.

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