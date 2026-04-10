🔴 Catania, tragedia sul viale Mediterraneo (A18): motociclista muore, traffico ancora bloccato

CATANIA – Tragedia questa mattina, intorno alle 11:50, lungo il viale Mediterraneo, diramazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, dove si è verificato un incidente mortale.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: un motociclista, mentre percorreva l’arteria in direzione nord, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Al momento non si conoscono ancora le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Catania, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Traffico ancora bloccato lungo il tratto interessato, con pesanti ripercussioni alla circolazione.

Notizia in aggiornamento.