Paternò, segnalazione da Piazza dei Pini: struttura aperta e dubbi sulla sicurezza

PATERNO’ – Una struttura con sportello aperto è stata segnalata in via Piazza dei Pini da alcuni cittadini, che chiedono verifiche per garantire la sicurezza dell’area.

Dalla foto si nota come l’armadio sia aperto e appoggiato su blocchi in cemento, con la parte interna visibile e diversi elementi esposti. Al momento non è chiaro di che tipo di impianto si tratti, né se sia attivo.

Proprio questa incertezza alimenta le preoccupazioni dei residenti: la presenza dello sportello aperto, infatti, potrebbe comunque rappresentare un potenziale rischio, soprattutto in una zona frequentata da pedoni.

I cittadini si augurano che chi di competenza possa intervenire per una verifica e per la messa in sicurezza della struttura, evitando possibili situazioni di pericolo.

📍 La segnalazione arriva da via Piazza dei Pini, a Paternò.

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