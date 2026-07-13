Paternò, “Chi l’ha visto?” rilancia il caso di Antonino Mannino: scomparso dalla vigilia di Natale del 2020

La trasmissione torna a chiedere informazioni sul forestale paternese: «Con chi parlò al telefono? Aveva un appuntamento?»

La pagina social ufficiale di “Chi l’ha visto?” ha ripubblicato il caso di Antonino Mannino, il 63enne di Paternò del quale non si hanno più notizie dalla sera del 24 dicembre 2020.

«Cosa è successo ad Antonino Mannino?», si legge nel post rilanciato dalla trasmissione di Rai 3. Quella sera l’uomo si fece accompagnare dal cognato nei pressi di un supermercato di Paternò, non molto distante dalla propria abitazione. Erano circa le 22 quando venne lasciato nella zona. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce e il suo telefono cellulare risulta spento.

Nel nuovo appello vengono rilanciati alcuni degli interrogativi rimasti ancora senza risposta: con chi parlò al telefono? Aveva un appuntamento con qualcuno?

La figlia torna a rivolgersi a chiunque possa essere a conoscenza di qualche particolare utile: «Qualcuno ha informazioni, anche in forma anonima?».

La scheda di Antonino Mannino

Al momento della scomparsa Antonino Mannino aveva 63 anni, era alto circa 1,55 metri, aveva gli occhi azzurri e i capelli castani.

La sera del 24 dicembre 2020 indossava un giubbotto nero di pelle, un maglione nero e dei pantaloni neri.

Tra i segni particolari viene indicato un tatuaggio vicino al polso, raffigurante un cuore trafitto da una spada. Aveva inoltre una vistosa cisti nella zona compresa tra il petto e lo stomaco.

La scheda relativa alla scomparsa venne pubblicata il 5 gennaio 2021, pochi giorni dopo la denuncia e l’avvio delle ricerche.

Al caso la trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva già dedicato un servizio il 6 luglio 2022, dal titolo “Qualcuno ha fatto del male ad Antonino Mannino? Vogliamo solo sapere dov’è”. In quell’occasione i familiari avevano chiesto pubblicamente di conoscere la verità sulla sorte del loro congiunto.

Il nuovo rilancio sui social riaccende l’attenzione su una vicenda ancora avvolta nel mistero e su una ferita che, a distanza di oltre cinque anni, rimane aperta per la famiglia e per l’intera comunità paternese.

Chiunque abbia visto Antonino Mannino o disponga di informazioni utili, anche apparentemente poco importanti, può rivolgersi alle Forze dell’Ordine o alla redazione di “Chi l’ha visto?”.