Delia incanta Taormina: standing ovation al Teatro Antico per la cantante paternese – LE FOTO

Pubblico in piedi, duetti con Serena Brancale e Fiat 131 e un emozionante omaggio alla Sicilia, a Battiato e Rosa Balistreri.

Una serata carica di emozioni e dal forte sapore siciliano. Delia ha conquistato il prestigioso palco del Teatro Antico di Taormina, ricevendo al termine del concerto una lunga standing ovation da parte del pubblico.

La cantante paternese, 27 anni, rivelazione dell’edizione 2025 di X Factor, nella quale si è classificata al terzo posto, ha mostrato sul palco una nuova maturità artistica e una maggiore consapevolezza.

Ad assistere allo spettacolo anche i genitori, papà Pietro e mamma Maria Nadia, seduti in prima fila insieme a numerosi amici e parenti. Tanti i fan arrivati da diverse zone della Sicilia e persino da Londra per ascoltare dal vivo la potente voce dell’artista.

Durante il concerto non sono mancate le sorprese e gli ospiti. Sul palco è salita Serena Brancale, con la quale Delia ha interpretato “Al mio paese”, brano certificato disco d’oro. Spazio anche al duetto con Fiat 131 sulle note di “Rum e cioccolata”.

Grande protagonista della serata è stato anche “Sicilia Bedda”, il nuovo album di Delia, pubblicato da pochi giorni. Un progetto musicale attraverso il quale l’artista riporta al centro il dialetto siciliano e racconta le donne, le loro emozioni e i loro stati d’animo con brani come “Fimmina”, “Zitta e muta” e “Cleopatra”.

Nel corso dello spettacolo Delia ha voluto rendere omaggio anche a due grandi protagonisti della cultura musicale siciliana: Franco Battiato e Rosa Balistreri, definiti dalla cantante come due punti di riferimento fondamentali del proprio percorso artistico.

L’evento è stato organizzato da Marcello Cannizzo Agency e Mario Fundarotto. Dopo il successo ottenuto al Teatro Antico di Taormina, Delia è adesso attesa da nuovi appuntamenti dal vivo in Sicilia e nel resto d’Italia.

LUIGI SAITTA