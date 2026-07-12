Etna, tremore vulcanico nella zona rossa: possibile nuova fase eruttiva nelle prossime ore

I segnali registrati dalle stazioni sismiche dell’INGV-OE mostrano una marcata crescita. Possibile una nuova fase eruttiva con fontane di lava e cenere, ma si attendono comunicazioni ufficiali.

Il tremore vulcanico dell’Etna registra un deciso incremento. I segnali rilevati da alcune stazioni sismiche della rete permanente dell’INGV–Osservatorio Etneo, ubicate nell’area del vulcano, hanno raggiunto il campo dei valori alti.

Dal grafico della stazione ECPN emerge una rapida risalita dell’ampiezza media del tremore, dopo diverse ore durante le quali i valori erano rimasti prevalentemente medio-bassi.

L’andamento viene seguito con particolare attenzione: qualora la crescita dovesse proseguire, nelle prossime ore potrebbe verificarsi una nuova fase eruttiva, potenzialmente caratterizzata da fontane di lava ed emissioni di cenere.

Al momento, tuttavia, non è possibile prevedere con certezza se e quando inizierà un’eruzione. Saranno fondamentali i prossimi dati strumentali e le eventuali comunicazioni ufficiali dell’INGV, che continua a monitorare costantemente l’area sommitale dell’Etna.

La situazione resta dunque in evoluzione, con gli occhi puntati sul vulcano e sulle variazioni che potrebbero verificarsi nel corso della serata di domenica 12 luglio.