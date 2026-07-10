Paura a Paternò: forte boato e cede parte di un balcone, intervengono Vigili del Fuoco e Polizia Locale

L'episodio in via Alessandro Volta. I pompieri sono saliti con una lunga scala e hanno rimosso le parti pericolanti. Sul posto anche la Polizia Locale. Fortunatamente nessun ferito.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in via Alessandro Volta, a Paternò, dove il cedimento di alcune parti di un balcone ha fatto scattare l'allarme tra i residenti.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, tutto sarebbe iniziato con un forte boato, avvertito da diverse persone della zona. Subito dopo è stata richiesta l'assistenza dei soccorsi per il rischio che ulteriori frammenti potessero staccarsi dalla struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. L'area è stata immediatamente transennata e interdetta al transito per consentire di operare in totale sicurezza.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il balcone dall'esterno utilizzando una lunga scala e, dopo aver verificato le condizioni della struttura, hanno demolito le parti pericolanti, facendole cadere in modo controllato sulla carreggiata, precedentemente sgomberata, così da eliminare ogni rischio per la pubblica incolumità.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Al momento del cedimento, infatti, nessuno stava transitando lungo la strada sottostante, circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Al termine dell'intervento, l'area è stata messa in sicurezza, mentre saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause del cedimento e gli eventuali provvedimenti necessari sull'immobile.