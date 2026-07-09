Paternò, nominato il Comitato per Santa Barbara 2026: ecco tutti i nomi

Il decreto della Commissione Straordinaria individua i componenti del Comitato in vista delle celebrazioni in onore della Santa Patrona della città

La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha nominato i componenti del Comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, patrona della città, in vista delle celebrazioni che si svolgono ogni anno dall’1 all’11 dicembre.

Il provvedimento, registrato in data 8 luglio 2026, riguarda l’individuazione e la nomina del Comitato chiamato a svolgere compiti consultivi e propositivi nell’organizzazione delle celebrazioni dedicate alla Santa Patrona.

Nel decreto viene ricordato che il Comune di Paternò celebra annualmente Santa Barbara e che lo Statuto comunale prevede l’approvazione di un apposito statuto del Comitato promotore, in collaborazione con l’Arcivescovado di Catania.

Nelle more dell’approvazione dello statuto, la Commissione Straordinaria ha ritenuto necessario riorganizzare la struttura del Comitato in previsione dei prossimi festeggiamenti di dicembre 2026, riducendo il numero dei componenti e garantendo la presenza di figure rappresentative della realtà locale, con adeguati requisiti culturali, attitudini e capacità.

Secondo quanto stabilito dal decreto, il Comitato risulta così composto:

Gaetano Amato, presidente;

Sac. Salvatore Magrì;

Giovanni Rizzo;

Maestro Salvatore Marchese;

Prof. Alessandro Messina;

Grazia Scavo;

Salvatore Navarria;

Avv. Vincenzo Pedalino.

La Commissione Straordinaria è componente di diritto del Comitato dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara.

Con l’adozione del nuovo decreto vengono inoltre revocati tutti gli atti precedentemente adottati aventi il medesimo oggetto. Il provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e notificato ai componenti nominati.