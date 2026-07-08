Paternò sul tetto d'Italia: Flavia Rizzo è campionessa italiana di danza latino americana

La giovane atleta paternese conquista il titolo nazionale nella categoria Youth C 16/18 ai Campionati Italiani FIDESM in corso a Rimini.

Grande soddisfazione per la città di Paternò grazie allo straordinario risultato ottenuto dalla giovane Flavia Rizzo, nata a Paternò il 31 marzo 2010 e residente in città, che il 4 luglio 2026 ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana nella categoria Danze Latino Americane 16/18 Youth C ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM, in svolgimento alla Fiera di Rimini fino al 12 luglio.

Un traguardo prestigioso, frutto di un anno intenso di allenamenti, sacrifici e determinazione. A guidare Flavia in questo percorso sono stati i maestri Angelo Trovato e Giuseppe Trovato Gangemi, della scuola di danza di Giarre, che hanno accompagnato la giovane atleta fino al gradino più alto del podio.

La vittoria rappresenta un importante motivo d'orgoglio non solo per la famiglia e per gli insegnanti, ma anche per l'intera comunità paternese, che può festeggiare una giovane promessa della danza sportiva capace di imporsi in una competizione nazionale di altissimo livello.

A Flavia Rizzo vanno i complimenti della redazione di 95047.it, con l'augurio che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di successi sportivi.