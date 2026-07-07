VERGOGNA A Paternò: ripreso mentre getta un sacchetto dall'auto. Il video fa indignare i cittadini

Un residente denuncia una situazione che, secondo la segnalazione, si ripeterebbe da mesi in via Bari angolo via Fiume.

Ancora un episodio di inciviltà a Paternò, documentato questa volta da un video inviato alla redazione di 95047 da un nostro lettore.

Le immagini, registrate in via Bari, all'angolo con via Fiume, mostrano un'autovettura dalla quale viene lanciato un sacchetto sulla strada, per poi proseguire la marcia.

A rendere ancora più amara la vicenda è il racconto del residente che ha deciso di denunciare pubblicamente quanto accade.

"Purtroppo dal video non si riesce a leggere la targa, ma questa situazione va avanti da mesi e mesi davanti casa mia. Ho deciso di segnalarla perché non è più accettabile."

Nel filmato non è possibile identificare il veicolo o le persone a bordo, ma il gesto ripreso dalle immagini riporta ancora una volta l'attenzione su un problema che molti cittadini denunciano da tempo: l'abbandono dei rifiuti e la scarsa cura degli spazi pubblici.

Chi sporca una strada non danneggia soltanto l'ambiente, ma manca di rispetto a un'intera comunità e a tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a mantenere pulita la città.

La speranza dei residenti è che episodi come questo possano portare a un rafforzamento dei controlli e a una maggiore sensibilizzazione, affinché comportamenti simili non si ripetano.

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