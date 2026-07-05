🔴 ULTIM'ORA – Paternò, schianto tra due scooter: uno finisce contro un muro, interviene il 118

Paura questa sera all'incrocio tra via Francesco Petrarca e via Salvatore Bellia. Uno dei mezzi è finito contro il muro di un edificio.

Attimi di paura nella serata di oggi, domenica 5 luglio 2026, intorno alle ore 22, quando a Paternò, all'incrocio tra via Francesco Petrarca e via Salvatore Bellia, si è verificato un violento incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi a due ruote si sono scontrati violentemente. L'impatto sarebbe stato particolarmente forte, tanto che uno dei veicoli è terminato la propria corsa contro il muro di un edificio che si affaccia sulla strada.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure ai conducenti coinvolti. Presenti anche alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e hanno dato l'allarme.

Secondo le prime informazioni raccolte, fortunatamente nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi ferite, nonostante la violenza dell'impatto.

Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, che sarà ricostruita dagli organi competenti.

📸 Ringraziamo il nostro lettore per aver inviato tempestivamente la foto alla redazione di 95047.it, contribuendo a documentare quanto accaduto.