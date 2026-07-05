Paternò, ecco il cartellone dell'Estate in Collina 2026: tutti gli spettacoli in programma

Dal 19 luglio al 12 settembre sette appuntamenti animeranno la Collina Storica con spettacoli di cabaret, teatro, musica e tradizione. Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative.

PATERNÒ – La Commissione Straordinaria ha approvato il programma di "Estate in Collina 2026", il cartellone di eventi artistici e culturali pensato per animare l'estate paternonese. Un calendario di spettacoli che punta a valorizzare la Collina Storica, offrendo ai cittadini e ai visitatori momenti di intrattenimento, cultura e aggregazione.

La manifestazione si svolgerà dal 19 luglio al 12 settembre e proporrà sette appuntamenti, tutti con inizio alle ore 20:30. Il programma, come precisato nella delibera, potrà subire variazioni per eventuali esigenze organizzative.

19 luglio – Ad aprire la rassegna sarà "Insieme Tour 2026" , con la partecipazione di Giuseppe Castiglia , Andrea Barone e Loredana Scalia . La serata sarà presentata da Salvo La Rosa .

24 luglio – Spazio alla tradizione con l' Associazione Culturale Cantastorie Busacca , che porterà in scena il recital "Chi mi cuntati?" , dedicato ai cantastorie e alle piazze di ieri e di oggi.

1° agosto – La Compagnia Teatrale Thalia presenterà "Ruggiero e Marfisa. Il Duello dei due Destini" , tratto dall' Orlando Furioso .

6 agosto – L' Associazione Musica & Movimento proporrà lo spettacolo musicale "Fuoco nel Fuoco" , tributo a Eros Ramazzotti .

28 agosto – La Compagnia Il Saraceno porterà in scena la commedia brillante "Cerco moglie non stabile" , di Antonio Russo Giusti .

6 settembre – Il Coro Polifonico Sturm und Drang e l' Orchestra da Camera L'Estro Armonico presenteranno "L'eco di Partenope: Viaggio musicale nei saloni dell'Ottocento" .

12 settembre – A chiudere il cartellone sarà l'Associazione Teatro Giovane Turi Pappalardo con "Filippo Mancuso e Don Lollò", tratto dalle opere di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale.

Con questo programma, la Commissione Straordinaria punta a offrire alla città un'estate ricca di appuntamenti culturali e di spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi di Paternò, valorizzando la Collina Storica come spazio di incontro e partecipazione.