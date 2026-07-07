95047

VERGOGNA A Paternò: ripreso mentre getta un sacchetto dall'auto. Il video fa indignare i cittadini

Redazione
Redazione 07 luglio 2026 11:32
Condividi
07 lug 2026 • Un residente denuncia una situazione che, secondo la segnalazione, si ripeterebbe da mesi in via Bari angolo via Fiume.

Leggi l'articolo completo

#Paternò #News