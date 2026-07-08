🚨🚨 Incidente mortale nei pressi del "Torero": scontro tra auto e scooter, muore un motociclista
L'incidente è avvenuto nei pressi del ristorante Torero. Sul posto Carabinieri, 118 ed elisoccorso. Traffico fortemente rallentato.
Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 114, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un'autovettura.
Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30, all'altezza del chilometro 112, nei pressi del ristorante "Torero". Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che, dopo essere stato sbalzato dalla sella, è morto sul colpo. L'auto, dopo l'impatto, è finita contro il guardrail.
Scattato l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Quest'ultimo ha fatto rientro senza atterrare dopo che il personale medico ha constatato il decesso del motociclista.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.
L'incidente sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità della SS114, con lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico risulta particolarmente intenso e si registrano notevoli disagi per gli automobilisti in transito.
Fact Check
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Fonti:
Verificato il: 08 luglio 2026