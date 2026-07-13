🔴 ULTIM'ORA Tamponamento sulla Tangenziale di Catania: un'auto finisce in testacoda, lunghe code verso Messina

L'incidente nei pressi dello svincolo San Giorgio in direzione Messina. Traffico fortemente rallentato, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi.

CATANIA – Disagi alla circolazione nella tarda mattinata di oggi sulla Tangenziale di Catania, dove si è verificato un tamponamento nei pressi dello svincolo di San Giorgio, in direzione Messina.

Secondo le prime informazioni raccolte, nell'impatto una delle vetture coinvolte avrebbe perso il controllo, finendo in testacoda e arrestando la propria corsa sulla carreggiata. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente, al momento, non si avrebbero notizie di persone rimaste gravemente ferite. Nonostante le conseguenze limitate sul piano sanitario, il sinistro ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità.

L'incidente ha infatti provocato lunghe code e forti rallentamenti lungo la Tangenziale in direzione Messina, con numerosi automobilisti costretti a procedere a passo d'uomo. Il traffico è rimasto congestionato per diversi chilometri.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione nel tratto interessato e, se possibile, di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale circolazione.

La situazione è in evoluzione e seguiranno eventuali aggiornamenti.