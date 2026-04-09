Paternò, maxi blitz della Polizia: controlli a tappeto, 115 identificati e pioggia di sanzioni

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, un’attività di controllo straordinario in diverse zone ricadenti nel territorio del Comune di Paternò, secondo quanto previsto dal piano d’intervento disposto dalla Questura di Catania per intensificare le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa in tutto il territorio provinciale.

A coordinare l’attività sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale.

Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie. Ancora una volta, sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica

Inoltre, sono stati istituiti posti di controllo, fissi e dinamici, nelle aree con maggiore densità veicolare per scongiurare rischi per gli utenti della strada, a cominciare dai pedoni, bloccando quelle condotte irregolari tenute da parte di automobilisti e motociclisti. Al riguardo sono state rilevate molteplici infrazioni al Codice della Strada, elevando sanzioni per un importo complessivo di circa 1.500 euro.

Complessivamente, sono state identificate 115 persone, di cui 27 con precedenti penali o di polizia, e sono stati controllati 43 veicoli, tra auto e scooter.

Per le violazioni alla normativa vigente, si è proceduto al sequestro di un’auto sprovvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile e alla sospensione dalla circolazione stradale di tre veicoli per la mancanza della revisione periodica. Altri conducenti sono stati sanzionati per mancanza di documenti al seguito.

Infine, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato mirati controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, appurando il rispetto delle prescrizioni loro imposte.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni a Paternò come in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.