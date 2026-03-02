Rifiuti a terra e cestini pieni a Currone: i cittadini segnalano ancora degrado

A distanza di mesi dalle prime segnalazioni, l’area del Currone a Paternò torna al centro delle proteste dei cittadini per la presenza di rifiuti e situazioni di degrado urbano.

Già lo scorso 15 dicembre 2025, la nostra redazione aveva raccolto e pubblicato diverse segnalazioni dei lettori riguardanti lo stato dell’area, con immagini che mostravano rifiuti abbandonati e scarsa cura degli spazi pubblici.

Oggi però la situazione sembra non essere cambiata. Nelle ultime ore sono arrivate in redazione nuove fotografie inviate da alcuni residenti, che documentano ancora una volta la presenza di spazzatura accumulata vicino ai cestini e sparsa lungo i marciapiedi.

Tra i rifiuti si notano bottiglie di plastica e vetro, lattine, contenitori di cibo e sacchetti, molti dei quali lasciati a terra proprio accanto ai cestini. In alcune zone l’immondizia è finita anche nelle aiuole, segno di un problema che continua a ripresentarsi nel tempo.

Secondo quanto riferiscono alcuni cittadini della zona, il degrado non sarebbe un episodio isolato ma una situazione che si ripete spesso, soprattutto nei punti più frequentati dell’area.

La richiesta dei residenti è chiara: maggiore attenzione, controlli e interventi più frequenti di pulizia, affinché uno spazio pubblico possa essere mantenuto in condizioni decorose.

Resta però fondamentale anche il senso civico di tutti. Molte delle immagini mostrano infatti rifiuti lasciati a terra a pochi passi dai cestini, segno che oltre ai controlli serve anche il rispetto delle regole da parte dei cittadini.