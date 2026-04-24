Paternò, smarrita collana d’oro dal grande valore affettivo: appello per ritrovarla

Un appello che arriva dal cuore e che merita la massima attenzione.

A Paternò, nei giorni scorsi, è stata smarrita una collana d’oro, un oggetto dal grande valore non solo economico, ma soprattutto affettivo.

La proprietaria racconta che si tratta di un gioiello ricevuto in occasione del battesimo della figlia, un regalo speciale e un ricordo prezioso e insostituibile per la famiglia. Al momento non è certa del punto esatto in cui possa essere stato perso, ma ritiene che lo smarrimento possa essere avvenuto con molta probabilità nella zona dell’ospedale oppure in via Emanuele Bellia “bassa”.

Subito dopo la scoperta, la donna ha contattato diversi “compro oro” della zona per segnalare la perdita, nel tentativo di evitare che l’oggetto possa essere ceduto o venduto.

Da qui l’appello rivolto a chiunque possa aver trovato la collana: anche un piccolo gesto può fare la differenza. Chi fosse in possesso del gioiello è invitato a consegnarlo in un luogo sicuro o a contattare la redazione, anche in forma anonima.

👉 Restituire questa collana significherebbe riportare a casa un ricordo unico, legato a un regalo del battesimo della figlia, per una famiglia.

📩 Per segnalazioni: WhatsApp 393 9504777

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