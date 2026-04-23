Paternò brilla al “Trofeo Trinacria”: Sara e Jennifer protagoniste nel mondo del make-up

Paternò si conferma terra di talento anche nel mondo della bellezza. Due giovani professioniste, Sara Cristaldi e Jennifer Zingale, hanno preso parte al prestigioso “9º Trofeo Trinacria”, evento nazionale dedicato a make-up artist, nails, barber e parrucchieri, ospitato al Catania International Airport Hotel.

La manifestazione ha riunito artisti emergenti provenienti da tutta Italia, pronti a mettersi in gioco e a mostrare creatività, tecnica e passione in una competizione di alto livello.

In questo contesto, Sara e Jennifer hanno partecipato come make-up artist, curando il trucco delle modelle durante la sfilata. Con professionalità, precisione e grande attenzione ai dettagli, le due ragazze paternesi hanno contribuito al successo dell’evento, distinguendosi per qualità e talento.

Per loro si tratta di un’esperienza importante, che segna un ulteriore passo nel percorso professionale nel settore beauty, sempre più competitivo ma ricco di opportunità.

Un risultato che rende orgogliosa Paternò e dimostra come anche dal territorio possano emergere giovani capaci di farsi notare su palcoscenici nazionali.