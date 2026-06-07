ATTENZIONE. , Domani lavori tra Taormina e Giardini Naxos: chiuso lo svincolo verso Catania

Dalle ore 7 di domani saranno eseguiti lavori di rifacimento della pavimentazione. Previsti scambio di carreggiata, chiusura dello svincolo di Giardini Naxos e possibili rallentamenti.

Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato che nella giornata di domani, lunedì 8 giugno, saranno effettuati lavori di rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra Taormina e Giardini Naxos, in direzione Catania.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire dalle ore 7 e fino al completamento dei lavori sarà istituito uno scambio di carreggiata. I veicoli diretti verso Catania verranno deviati sulla carreggiata opposta, dove sarà attivato il doppio senso di circolazione.

A causa della modifica temporanea alla viabilità, lo svincolo di Giardini Naxos sarà chiuso ai mezzi provenienti da Messina e diretti verso Catania.

Il CAS invita gli automobilisti a programmare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto della possibile formazione di rallentamenti e code in prossimità dell'area interessata dal cantiere, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico.

Per raggiungere Giardini Naxos si consiglia di valutare percorsi alternativi. Agli utenti della strada viene inoltre raccomandata la massima prudenza, il rispetto della segnaletica temporanea di cantiere e dei limiti di velocità ridotti previsti lungo il tratto interessato dai lavori.