Nasce sulla SS121 durante la corsa in ospedale: decisivo il 118 di Paternò, mamma e bimba stanno bene.

Una corsa verso l’ospedale che si è trasformata in una nascita indimenticabile. È accaduto oggi lungo la Strada Statale 121, dove una donna di Randazzo ha dato alla luce la propria bambina prima di riuscire a raggiungere il reparto di maternità.

La futura mamma era in viaggio verso l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania quando le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate. Nel giro di pochi minuti la situazione è precipitata e il parto è entrato nella fase finale, rendendo impossibile arrivare in tempo in ospedale.

La chiamata al 118 è scattata con il parto già in corso. Sul posto è intervenuto l’equipaggio di Paternò composto dal medico Massimiliano La Spina, dall’infermiere Benedetto Conigliello e dall’autista soccorritore Patrizia Salvà, che hanno assistito la donna con grande professionalità e sangue freddo.

Nei momenti precedenti all’arrivo dell’ambulanza, un prezioso aiuto è arrivato anche da due cittadini che si trovavano nei pressi del rifornimento Pappalardo che non hanno esitato a fermarsi per offrire supporto alla famiglia in attesa dei soccorsi.

Pochi istanti dopo è arrivata la notizia più bella: la bambina è nata in buone condizioni di salute. Un momento di grande emozione per tutti i presenti, reso ancora più speciale dal lieto fine.

Dopo le prime cure, mamma e neonata sono state trasportate all’ospedale Garibaldi Nesima, dove entrambe sono state affidate alle cure del personale sanitario per i controlli di routine.

Una storia che racconta non solo la gioia di una nuova vita, ma anche l’importanza del lavoro svolto ogni giorno dagli operatori del 118, spesso chiamati a intervenire in situazioni imprevedibili e delicate, dove professionalità, umanità e rapidità possono fare la differenza.