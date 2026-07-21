Paternò, gran caldo e disagi a luce e acqua: avete problemi nella vostra zona?

Blackout e cali di tensione in diverse zone: nelle abitazioni servite da autoclave la mancanza di corrente può fermare anche l’acqua, con maggiori difficoltà per anziani, bambini e persone fragili.

Il gran caldo che ormai da diversi giorni interessa Paternò e gran parte della Sicilia continua a creare disagi. Le temperature particolarmente elevate e il forte utilizzo di climatizzatori e sistemi di raffrescamento stanno facendo crescere notevolmente i consumi di energia elettrica.

In città si registrano segnalazioni di interruzioni della corrente, stacchi temporanei e cali di tensione. La mappa aggiornata di E-Distribuzione evidenzia un numero significativo di disalimentazioni distribuite in vari quartieri della città, confermando l’estensione dei disservizi e mostrando una situazione che interessa diverse aree del territorio di Paternò.

Ai problemi con l’energia elettrica si aggiungono, in alcune abitazioni e condomini, anche disagi con l’acqua. Dove infatti l’erogazione ai piani avviene attraverso autoclavi o pompe elettriche, la mancanza di corrente può comportare anche l’interruzione temporanea dell’acqua dai rubinetti.

Una situazione che, con il caldo intenso di questi giorni, crea ulteriori difficoltà soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, che hanno maggiormente bisogno di ambienti freschi e di una regolare disponibilità di acqua.

Il perdurare delle alte temperature e l’elevato consumo di energia stanno dunque rendendo ancora più complicate queste giornate per diverse famiglie paternesi.

E nella vostra zona com’è la situazione? Avete problemi con luce o acqua? Segnalateci la via o il quartiere interessato, indicando eventuali blackout, cali di tensione o disagi nell’erogazione dell’acqua.

95047 continuerà a seguire la situazione. I cittadini che stanno riscontrando disservizi possono segnalare la zona o la via interessata, specificando se si tratta di blackout, cali di tensione o problemi anche con l’erogazione dell’acqua.