AGGIORNAMENTO – A18, operai soccorrono un camionista e vengono investiti: tre feriti gravi, autostrada riaperta

Due operai del CAS sarebbero stati investiti mentre prestavano soccorso a un camionista in panne. Tre i feriti gravi: sul posto anche l’elisoccorso.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Itala, in direzione Messina. Il bilancio è di tre persone rimaste gravemente ferite, tra cui due operai impegnati in attività di manutenzione per conto del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS).

Secondo una prima ricostruzione, i due addetti sarebbero intervenuti per prestare soccorso a un camionista rimasto in panne lungo l’autostrada. Durante le operazioni, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe sopraggiunto un altro mezzo pesante che avrebbe investito le persone presenti sulla carreggiata.

Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti i due operai e il camionista.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, insieme ai sanitari del 118 e agli altri mezzi di emergenza.

Considerate le condizioni dei feriti, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente per velocizzare le operazioni di assistenza e il trasferimento in ospedale delle persone in condizioni più serie.

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione. L’A18 è stata temporaneamente chiusa in direzione Messina nel tratto compreso tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri, per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

La chiusura ha provocato lunghe code e forti rallentamenti. Dopo circa un paio d’ore, terminate le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, l’autostrada è stata riaperta al traffico, con la circolazione che sta progressivamente tornando alla normalità.

Le condizioni dei tre feriti vengono indicate come gravi, mentre la dinamica dell’incidente resta al vaglio della Polizia Stradale.