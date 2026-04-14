🔴 Paternò, scontro con auto: bimbo di 11 anni in codice rosso, padre in codice giallo

AGGIORNAMENTO

Il bambino di 11 anni coinvolto nell’incidente è stato trasferito al Policlinico in codice rosso dal personale del 118. Il piccolo, inizialmente accompagnato dal padre presso l’ospedale di Paternò, è stato successivamente trasferito per ulteriori accertamenti.

Nonostante il quadro clinico, non sarebbe in pericolo di vita.

Il padre, coinvolto nell’impatto, è stato classificato in codice giallo.

PATERNO’ – Grave incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi in via G.B. Nicolosi, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, si è trattato di uno scontro tra un’auto e uno scooter su cui viaggiavano padre e figlio minorenne. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

Per accelerare i soccorsi, il padre avrebbe deciso di trasportare immediatamente il figlio presso l’ospedale di Paternò senza attendere l’arrivo dell’ambulanza.

Solo successivamente il bambino è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasferito al Policlinico in codice rosso per ulteriori accertamenti.

Resta al vaglio degli agenti della Polizia Municipale la dinamica dell’incidente, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Sul luogo dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di intervento e messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori dettagli ufficiali.

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