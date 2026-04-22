Paternò, piazzetta mai completata e trasformata in discarica: la denuncia da via Lucania

Degrado, incuria e abbandono. È quanto segnalato da alcuni cittadini di Paternò per una piazzetta realizzata in via Lucania, oggi finita al centro di una nuova denuncia.

Secondo quanto riferito, l’area – realizzata con fondi pubblici e ristrutturata circa un paio di anni fa – non sarebbe mai stata completata e verserebbe attualmente in condizioni di forte degrado.

A preoccupare i residenti sono soprattutto le condizioni igienico-sanitarie: sterpaglie cresciute senza controllo, vetri rotti e rifiuti abbandonati che avrebbero trasformato la zona in una vera e propria discarica a cielo aperto.

La piazzetta si trova in una posizione delicata, tra le abitazioni e la scuola agraria, circostanza che rende la situazione ancora più grave, soprattutto per la sicurezza e il decoro urbano.

«Vogliamo denunciare il degrado», spiegano i cittadini, che chiedono un intervento immediato da parte dell’amministrazione per ripristinare condizioni dignitose e mettere in sicurezza l’area.

L’ennesima segnalazione che riaccende i riflettori sul tema della manutenzione degli spazi pubblici in città, con i residenti che chiedono risposte concrete e tempi certi per la riqualificazione.