🟡 ULTIM'ORA. Paternò, incidente alla rotatoria delle Tre Fontane: scontro tra due auto
Fortunatamente non si registrerebbero feriti gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.
PATERNÒ – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi alla rotatoria delle Tre Fontane, nei pressi dell'isola ecologica di Paternò.
Per cause ancora in fase di accertamento, una station wagon bianca e un'auto rossa sono rimaste coinvolte in uno scontro che, dalle prime immagini raccolte sul posto, sembrerebbe avere le caratteristiche di un insolito impatto frontale o semi-frontale.
La dinamica esatta dell'accaduto resta tuttavia da chiarire.
L'urto è stato piuttosto violento, tanto da provocare l'attivazione degli airbag della station wagon. Nonostante i danni riportati dai veicoli coinvolti, secondo le prime informazioni raccolte sul posto fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità.
A causa dell'incidente il traffico sta subendo rallentamenti nella zona della rotatoria delle Tre Fontane, con disagi per gli automobilisti in transito.
Seguiranno aggiornamenti qualora emergessero ulteriori dettagli sull'accaduto.