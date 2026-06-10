Paternò, vende cocaina in strada senza accorgersi dei Carabinieri: denunciato 24enne

I militari in borghese hanno assistito allo scambio in via Vittorio Emanuele. Sequestrate due dosi di cocaina, denunciato un 24enne.

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Paternò, impegnati in mattinata nel centro abitato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 24enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, gli operanti, in abiti borghesi e a bordo di autovettura civetta, transitando in via Vittorio Emanuele hanno notato un’utilitaria il cui conducente, ad un certo punto, ha rallentato la marcia affiancandosi ad un uomo fermo per strada.

Gli operanti hanno visto che l’automobilista ha consegnato qualcosa all’uomo ricevendo subito in cambio del denaro.

Considerato che sicuramente si trattava di una cessione di droga, i militari dell’Arma sono intervenuti immediatamente bloccando prima lo spacciatore, identificato per un 24enne del posto e poi l’acquirente, poi segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Catania.

I Carabinieri hanno recuperato la dose di cocaina che è stata sequestrata, mentre, il 24enne è stato perquisito come pure l’auto a bordo della quale viaggiava dove è stata recuperata un’altra dose di cocaina.

La sostanza stupefacente recuperata sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio per le analisi qualitative e quantitative.

Per il 24enne, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.