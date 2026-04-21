🔴🔴 Paternò, corso Italia bloccato: tamponamento e uscita chiusa scatenano il caos

PATERNO’ – Serata complicata per la viabilità cittadina quella di oggi, 21 aprile 2026, a Paternò, dove un tamponamento avvenuto lungo corso Italia ha mandato in crisi il traffico già fortemente appesantito.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due autovetture e, fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone. Un impatto lieve dal punto di vista sanitario, ma con effetti pesanti sulla circolazione.

A pesare, infatti, non è stato soltanto l’incidente, ma anche la chiusura dell’uscita Paternò Stazione, ormai in vigore da mesi, che continua a convogliare un flusso elevato di veicoli proprio su corso Italia. Una situazione già critica da tempo che, con il sinistro di questa sera, ha fatto esplodere il caos.

Adesso si registrano forti rallentamenti, con lunghe code che stanno interessando corso Italia e diverse vie limitrofe. Numerosi gli automobilisti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e circolazione a tratti quasi ferma.

Una situazione che riaccende anche le critiche sulla gestione della viabilità, in particolare per una chiusura dello svincolo che dura da mesi e che continua a creare disagi quotidiani ai cittadini.

Si invita alla massima prudenza e, ove possibile, a evitare la zona o a utilizzare percorsi alternativi fino al ritorno alla normalità.