Belpasso. Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti alla guida: scatta la denuncia dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 44enne, residente a Misterbianco, ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali e alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, sono intervenuti a Belpasso, lungo la strada provinciale 105 dove, l’uomo era stato fermato per accertamenti mentre era alla guida della sua utilitaria.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno sottoposto il conducente agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente e gli esiti degli esami effettuati presso una struttura ospedaliera hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, rientrante nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada, nonché uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 44enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 186, comma 2 lettera c del Codice della Strada, che punisce la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e dell’articolo 187 del Codice della Strada, che sanziona la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

La normativa prevede sanzioni particolarmente severe per queste condotte, tra cui sanzioni penali, la sospensione o revoca della patente di guida e il sequestro del veicolo nei casi più gravi. Tali disposizioni sono state introdotte proprio per contrastare comportamenti estremamente pericolosi alla guida, che rappresentano una delle principali cause di incidenti stradali.

La guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, infatti, riduce significativamente i tempi di reazione, altera la percezione del rischio e compromette la capacità di controllo del veicolo, mettendo a serio rischio non solo la vita del conducente ma anche quella degli altri utenti della strada.

Attraverso servizi mirati e verifiche costanti, l’Arma prosegue l’impegno per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile e sul rispetto delle norme del Codice della Strada, strumenti fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica.