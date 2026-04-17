🚨 ULTIM’ORA – Scontro sulla 121: auto e furgone finiscono contromano, traffico rallentato

Mattinata di paura oggi, venerdì 17 aprile 2026, lungo la superstrada 121, dove si è verificato un violento incidente stradale nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Paternò.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Renault Twingo e un furgone carico di frutta si sono scontrati con grande violenza.

L’impatto è stato così forte che entrambi i mezzi hanno terminato la loro corsa in controsenso di marcia, generando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito.

Alla guida del mezzo commerciale si trovava un uomo di 48 anni, residente a Paternò, mentre l’altra vettura era condotta da una donna di 41 anni di Belpasso.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti: l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania, mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale SS. Salvatore di Paternò. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Nonostante il violento impatto, fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi del caso, insieme al personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato.

🚗 Traffico rallentato nella zona: i mezzi incidentati non occupano la carreggiata, ma parte del carico di frutta si è riversato sull’asfalto, causando disagi alla circolazione.

La situazione è in fase di normalizzazione.