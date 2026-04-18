Paternò ricorda l’Avv. Pippo Virgillito: memoria e identità a un anno dalla scomparsa

A un anno dalla scomparsa dell’Avv. Pippo Virgillito, la città di Paternò si prepara a rendergli omaggio con un evento commemorativo dal forte valore culturale e civile. L’iniziativa, dal titolo “Dietro i passi lontani del tempo”, si terrà il 22 aprile alle ore 10 presso il Parco Giovanni XXIII (noto ai paternesi come Parco del Sole), luogo simbolico della vita cittadina.

Figura di spicco della comunità paternese, Pippo Virgillito è stato non solo un apprezzato avvocato, ma anche uno storico attento e uno scrittore capace di raccontare l’anima del territorio. Il suo impegno come amministratore ha contribuito a lasciare un segno concreto nella crescita culturale e sociale della città.

L’evento rappresenta un’occasione per ripercorrere il suo lascito umano e professionale, attraverso testimonianze, ricordi e riflessioni condivise da chi lo ha conosciuto e stimato.

Promosso dal Comune di Paternò in sinergia con Siciliantica che lo stesso trent’anni fa ha fondato insieme con altri soci. L’incontro mira a mantenere viva la memoria di un uomo che ha saputo intrecciare conoscenza, passione civile e amore per la propria terra. In un tempo in cui il rischio dell’oblio è sempre presente, iniziative come questa assumono un valore fondamentale: ricordare significa riconoscere le radici, trasmettere valori e rafforzare l’identità collettiva. E la storia di Pippo Virgillito continua, così, a vivere nei luoghi, nelle parole e nelle persone che ne custodiscono il ricordo. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata alle ore 20 nel Santuario della Madonna della Consolazione.